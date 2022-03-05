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Загрутдинов: Началось архитектурное обустраивание подземного перехода через улицу Барклая

Араз Салехов

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Загрутдинов: Началось архитектурное обустраивание подземного перехода через улицу Барклая
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Барклая Карта всех событий

Специалисты начали заниматься архитектурным обустраиванием подземного пешеходного перехода через улицу Барклая по проекту строительства путепровода через железнодорожные пути МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в столичном регионе продолжаются работы по прокладке кабельных линий наружного освещения, сетей связи, а также возведение шумозащитного экрана по улице Барклая.

Помимо этого, Загрутдинов рассказал о завершении строительства подземной части будущего учебного корпуса в Ховрино.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты на 90 процентов сумели завершить возведение путепровода, который проходит через реку Городня на восьмом участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

Также стало известно, что в Москве в период с январь по февраль 2022 года удалось ввести в эксплуатацию девять новостроек. Этот проект реализовали в рамках программы реновации.

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