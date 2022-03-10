«Серийный» мошенник, прикидывающийся строителем, задержан в Истре

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Полицейские в Подмосковье задержали 28-летнего москвича, подозреваемого в совершении серии мошенничеств. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По имеющимся данным, подозреваемый рекламировал свои услуги в Интернет, представляясь владельцем строительной компании. Доверчивым клиентам он предлагал внести предоплату, чтобы успеть купить необходимые материалы для ремонта по низкой стоимости. Но договоренности злоумышленник не соблюдал.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступлений и задержали его по месту фактического проживания на территории городского округа, — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, в пресс-службе МВД добавили, что сотрудникам правоохранительных органов удалось установить причастность мошенника к совершению еще восьми подобных эпизодов.

Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила более миллиона рублей. Задержанный пояснил, что эти деньги тратил на личные нужды.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В отношении правонарушителя избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

9 марта жителя столицы осудили за хищение мошенническим путем 3,4 миллиона рублей у представителей двух кредитных организаций.