Андрей Бочкарев: Павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке находится на финальной стадии возведения

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Возведение павильона «Ластоногие» на территории Московского зоопарка вышло на завершающую стадию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что павильон будет рассчитан на три этажа, его общая площадь составит почти шесть тысяч квадратных метров.

— На территории Московского зоопарка на завершающую стадию вышли работы по строительству нового павильона «Ластоногие», где для редких морских животных, таких как белуги, сивучи, моржи, северные морские котики и тюлени, создаются условия, максимально приближенные к природной среде, — рассказал Бочкарев.

Также заммэра сообщил о развитии строительной отрасли в столичном регионе. По его словам, данная сфера на 95 процентов независима от внешних источников материалов.

Ранее Бочкарев заявил о продолжении реализации развития транспортной инфраструктуры в Москве. Он отметил, что в городе идет возведение станций метро, развитие улично-дорожной сети и диаметров, а также строительство других объектов.