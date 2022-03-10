Андрей Бочкарев: Павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке находится на финальной стадии возведения
Возведение павильона «Ластоногие» на территории Московского зоопарка вышло на завершающую стадию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что павильон будет рассчитан на три этажа, его общая площадь составит почти шесть тысяч квадратных метров.
— На территории Московского зоопарка на завершающую стадию вышли работы по строительству нового павильона «Ластоногие», где для редких морских животных, таких как белуги, сивучи, моржи, северные морские котики и тюлени, создаются условия, максимально приближенные к природной среде, — рассказал Бочкарев.
Также заммэра сообщил о развитии строительной отрасли в столичном регионе. По его словам, данная сфера на 95 процентов независима от внешних источников материалов.
Ранее Бочкарев заявил о продолжении реализации развития транспортной инфраструктуры в Москве. Он отметил, что в городе идет возведение станций метро, развитие улично-дорожной сети и диаметров, а также строительство других объектов.