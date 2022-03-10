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Компания Hugo Boss приостановила все продажи в России

Полина Долганова

Общество
Компания Hugo Boss приостановила все продажи в России
Фото: Unsplash

Немецкая компания по производству люксовой одежды Hugo Boss приостановила все продажи на территории России в онлайн- и офлайн-форматах. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 10 марта.

По данным компании, на рынки России и Украины по итогам прошлого года пришлось 3 процента от продаж.

В организации уточнили, что компания обеспечит сотрудников финансовой поддержкой, передает РИА Новости.

Западные компании массово объявляют о приостановке своей деятельности в России. Это может повлиять на ситуацию на рынке труда. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом и проанализировала исследование сервиса по поиску работы HeadHunter, чтобы понять, какие дефицитные ниши есть на отечественном рынке. В разговоре с «ВМ» независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что в данный момент рынок труда находится в нестабильной ситуации в связи с непредсказуемой конъюнктурой.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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