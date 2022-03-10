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Мосгаз займется обновлением систем газоснабжения более 10 тысяч московских квартир

Араз Салехов

Город
Мосгаз займется обновлением систем газоснабжения более 10 тысяч московских квартир
Фото: Пресс-служба Мосгаза

В 90 многоквартирных домах столицы, а это более десяти тысяч квартир, специалисты АО «Мосгаз» планируют провести капитальный ремонт внутридомовой системы газоснабжения в 2022 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора ФКР Москвы Сергей Дубинкин.

Уточняется, что в рамках программы специалисты займутся проведением комплекса работ по замене газопроводов как в самом доме, так и в квартирах москвичей.

— За время реализации столичной программы капремонта замена сетей газоснабжения проведена в 1500 домов, а это 135 000 квартир. На данный момент более 400 000 москвичей используют новое газовое оборудование, установленное в рамках капремонта, — рассказал Дубинкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об утверждении проекта строительства проезда для транспорта к детско-взрослой поликлинике в Кокошкине в ТиНАО. По его словам, протяженность магистрали достигнет отметки в 360 метров.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о завершающейся стадии возведения павильона «Ластоногие» на территории Московского зоопарка. По его словам, павильон будет рассчитан на три этажа, а его общая площадь составит почти шесть тысяч квадратных метров.

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