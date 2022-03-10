Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам напомнили о безопасности у водоемов

Араз Салехов

Город
Москвичам напомнили о безопасности у водоемов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Живописная улица, 50 Карта всех событий

Сотрудники поисково-спасательной станции «Серебряный бор» напомнили столичным жителям о безопасности у водоемов. 9 марта они сумели помочь подростку, который провалился в полынью в районе улицы Живописная, 50. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Уточняется, что юноша катался на велосипеде вдоль Москвы-реки и не сумел справиться с управлением, упав в ледяную воду.

Прибывшая бригада спасателей оказала ему первую помощь. Позже его осмотрели сотрудники скорой помощи и решили госпитализировать в клинику с признаками переохлаждения.

— На первый взгляд крепкий лед — обманчив. Если осенний лед под тяжестью человека трещит, предупреждая об опасности, то весенний не издает звуков и быстро крошится, образуя полынью, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Ранее жителей столицей предупредили об опасности выхода на лед в начале весны.

Сотрудники спасательной службы Москвы помогли коту, который не мог спуститься с верхушки дерева. Уточняется, что они использовали трехколенную лестницу.

Заметив происшествие на воде, незамедлительно вызывайте спасателей по номеру 112.

Читайте также:
МЧС Серебряный Бор Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте