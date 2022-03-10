Москвичам напомнили о безопасности у водоемов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Живописная улица, 50 Карта всех событий

Сотрудники поисково-спасательной станции «Серебряный бор» напомнили столичным жителям о безопасности у водоемов. 9 марта они сумели помочь подростку, который провалился в полынью в районе улицы Живописная, 50. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Уточняется, что юноша катался на велосипеде вдоль Москвы-реки и не сумел справиться с управлением, упав в ледяную воду.

Прибывшая бригада спасателей оказала ему первую помощь. Позже его осмотрели сотрудники скорой помощи и решили госпитализировать в клинику с признаками переохлаждения.

— На первый взгляд крепкий лед — обманчив. Если осенний лед под тяжестью человека трещит, предупреждая об опасности, то весенний не издает звуков и быстро крошится, образуя полынью, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Ранее жителей столицей предупредили об опасности выхода на лед в начале весны.

Сотрудники спасательной службы Москвы помогли коту, который не мог спуститься с верхушки дерева. Уточняется, что они использовали трехколенную лестницу.

Заметив происшествие на воде, незамедлительно вызывайте спасателей по номеру 112.