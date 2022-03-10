Ефимов: Госзаказ — один из инструментов стимулирования экономической активности

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Государственный заказ является одним из инструментов стимулирования экономической активности. При этом столичное правительство в данных условиях — крупный заказчик. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 10 марта.

Он отметил, что бюджет ведомства составляет около 35–38 процентов бюджета города.

— Сегодня правительство Москвы продолжает реализацию всех запланированных проектов, мы выполняем свои обязательства перед горожанами и инвесторами, более того, мы ускорили процедуры оплаты, для того чтобы поддержать столичные предприятия и ускорить оборачиваемость средств. Кроме того, сейчас мы ведем работу с нашими крупнейшими подрядчиками, чтобы оперативно заместить выпадающие звенья логистических цепочек, — заявил заммэра.

В 2021 году Москва смогла сэкономить 90,7 миллиарда рублей благодаря внедренной в систему госзакупок технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д)). При этом проверка начальных максимальных цен заключаемых для нужд заказчиков Москвы контрактов (договоров) помогла столице сэкономить 88,4 миллиарда рублей.