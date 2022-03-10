РПЦ заявила об открытии в Москве штаба адресной помощи беженцам из Донбасса

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Русская православная церковь (РПЦ) рассказала об открытии в столице штаба адресной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба Синодального отдела по благотворительности.

Уточняется, что теперь в столичном регионе будет действовать единый церковный пункт помощи беженцам.

— Мы будем помогать адресно и приложим все усилия, чтобы решить проблему каждого человека, который обратится к нам за помощью, — говорится в сообщении пресс-службы.

В штабе адресной помощи у беженцев будет возможность получить продукты, одежду, психологическую помощь и юридическую консультацию.

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе рассказала, что в Подмосковье для помощи беженцам из ЛНР и ДНР удалось организовать 130 пунктов сбора гуманитарной помощи.

Пресс-служба кабинета министров России сообщило, что правительству страны сумело утвердить постановление о бесплатной медпомощи беженцам из ДНР и ЛНР. Уточняется, что на данном этапе за медицинской помощью могут обратиться порядка 150 тысяч человек.