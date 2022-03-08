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Правительство утвердило постановление о бесплатной медпомощи беженцам из ДНР и ЛНР
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Российское правительство утвердило постановление о бесплатной медпомощи беженцам из ДНР и ЛНР. Об этом во вторник, 8 марта, сообщили в пресс-службе кабмина.
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