Росатом познакомит школьников с квантовым компьютером на «Уроке цифры»

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Государственная корпорация «Росатом» в рамках проекта «Урок цифры» проведет обучающее занятие для школьников и педагогов по теме «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер». Участники познакомятся с особенностями, отличиями, функционалом и изменениями квантовых компьютеров.

В рамках лекции предусмотрены две части — теоретическая и практическая. Сперва учащиеся и учителя посмотрят познавательный фильм о квантовой физике и устройстве мира, а после примут участие в игровых заданиях. Такое мероприятие позволит популяризировать науку среди школьников разных возрастов. Присоединиться к уроку можно в любое время на сайте.

— Росатом с нуля создает новую отрасль, поэтому участие в таких образовательных проектах, как «Урок цифры», — значимая часть стратегии по поиску талантливых детей и популяризации науки, — заявил руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Росатома Руслан Юнусов.

Директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова добавила, что урок о квантовом ПК расширит знания детей и взрослых об IT-мире.

— Программирование — важная составляющая обучения детей в школе, именно поэтому в ближайшем будущем школьники смогут углубиться в изучение IT на дополнительных курсах от государства, — заключила она.

В декабре прошлого года прошел чемпионат по технологическому предпринимательству «Технолидеры Москвы». Креативные школьники и студенты представили тренажер для отработки стрессовых ситуаций для социальных работников, умные пешеходные переходы, электростанцию морского базирования и другие разработки.