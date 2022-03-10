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Административное здание в Красносельском районе планируют реконструировать под офисы

Араз Салехов

Город
Административное здание в Красносельском районе планируют реконструировать под офисы
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Просвирин переулок Карта всех событий

В районе Красносельский реконструируют административное здание. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Председатель ведомства Анастасия Пятова отметила, что внесенные в ПЗЗ изменения дают возможность провести реконструкцию административного здания под офисы.

— Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 3 марта 2022 года приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении земельного участка по адресу Просвирин переулок, вл. 7 (ЦАО), — говорится в сообщении.

Ранее Пятова рассказала, что девелопер получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса Cloud Nine в центре Москвы. По ее словам, в данный проект проинвестировали 9 миллиардов рублей.

Также стало известно, что в столичном районе Южное Тушино пройдет реконструкция здания «Аэрогеофизики». Уточняется, что его будут использовать в качестве офисных помещений.

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