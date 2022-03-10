Анастасия Ракова заявила о восстановлении плановой помощи в медучреждениях Москвы

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Плановую помощь в поликлиниках Москвы восстановили на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 10 марта.

Она отметила, что в настоящий момент в городе наблюдается снижение уровня заболеваемости COVID-19.

— Огромные мощности, которые были развернуты на амбулаторном уровне для помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19, уже не требуются. В связи с этим мы перебрасываем освободившийся ресурс для приема плановых пациентов. В результате объемы оказания плановой помощи в поликлиниках уже практически полностью восстановлены, — заявила заммэра.

Ракова добавила, что сейчас 50 процентов горожан могут записаться на прием к терапевту прямо в этот же день или на следующий. При этом для 93 процентов пациентов запись доступна на ближайшие три дня.

Помимо этого, 50 процентов москвичей могут оперативно попасть на прием к узкопрофильным специалистам: хирургам, офтальмологам, урологам и другим, передает ее слова официальный сайт мэра Москвы.

В столице отменили все ограничения на посещение культурных, спортивных мероприятий, а также кафе и ресторанов. Соответствующий указ в четверг, 3 марта, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.