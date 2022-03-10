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Сергей Собянин назвал основные приоритеты работы властей в условиях санкционного давления

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин назвал основные приоритеты работы властей в условиях санкционного давления
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 10 марта, побеседовал с бизнесменами и представителями торговли и услуг о мерах поддержки для горожан и предпринимательства в условиях санкций.

Глава города отметил, что в настоящий момент ситуация остается стабильной. При этом санкционные меры могут в будущем оказать существенное влияние на экономику. Однако мэр столицы назвал такой исход маловероятным.

По его словам, за последние годы Москва прошла несколько тяжелых кризисных периодов. Один из них был связан с пандемией коронавируса.

— И все эти вызовы мы вместе с вами при поддержке правительства Российской Федерации, при поддержке города преодолели. Преодолеем и сегодняшние вызовы. Но для этого нам нужно как можно теснее работать, слышать друг друга, вырабатывать адекватные меры и быстро их реализовывать, — добавил Собянин.

Также мэр Москвы уточнил, что в городе действует специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации, а также определил приоритетные направления работы столичных властей.

— Это сохранение рабочих мест, это вопросы, связанные с импортозамещением, вопросы, связанные с социальной поддержкой, и обеспечение занятости населения, — цитирует агентство городских новостей «Москва» мэра.

Сергей Собянин 9 марта дал поручение по развитию системы социальной защиты столицы на текущий год в условиях складывающихся обстоятельств.

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