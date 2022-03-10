Правительство временно запретило вывоз ряда товаров из России

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Более 200 товаров нельзя вывозить из России до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства в четверг, 10 марта.

— Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке. В перечень включено технологическое оборудование, телекоммуникационное оборудование, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура, — говорится в сообщении.

Среди конкретных примеров — турбины, железнодорожные вагоны, контейнеры, мониторы и станки для обработки металла. Вывезти их можно будет лишь в государства — члены ЕАЭС, Южную Осетию и Абхазию.

При этом для этого придется получить разрешение от Минтранса, Минпромторга, Минцифры, Минприроды, а также Минсельхоза. На аналогичный срок ограничен и вывоз из России ряда лесоматериалов в государства, совершившие недружественные действия, отмечается в Telegram-канале правительства.

7 марта правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении страны, ее компаний и граждан недружественные действия. Так, в перечень вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия и прочие страны.