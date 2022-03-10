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В Госдуму внесли проект об упрощении регистрации компаний в САР

Иван Юминов

Экономика
В Госдуму внесли проект об упрощении регистрации компаний в САР
Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об упрощении процедуры регистрации компаний в специальных административных районах (САР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 10 марта.

— Специальные административные районы действуют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Для резидентов таких районов предусмотрено льготное налогообложение, — говорится в сообщении.

Среди изменений — отказ от необходимости подтверждать деятельность на территории нескольких государств, а также корректировка требования к дате создания иностранной компании для регистрации в САР. Срок, в течение которого иностранные компании должны осуществить инвестиции, увеличат до года.

Период предоставления документов, подтверждающих осуществление инвестиций, расширят с 10 до 30 рабочих дней. При этом до 1 января 2039 года будут продлены возможности применения норм иностранного корпоративного права для международных компаний.

Кабмин также предложил ввести послабления в 2022 году к комплекту документов для переезда в САР. Также он намерен установить возможность регистрации на территории САР международных личных фондов, отмечается на сайте правительства России.

9 марта партия «Единая Россия» предложила национализировать производства иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка на фоне специальной операции на Украине.

Игорь Строганов, доцент кафедры предпринимательства и логистики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, что означает «национализация» и как это может работать.

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