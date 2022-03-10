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Кому могут выделить субсидии на оплату коммунальных услуг

Игорь Синельников

Общество
Кому могут выделить субсидии на оплату коммунальных услуг
Фото: Иванко Игорь/АГН «Москва»

В Госдуме предложили освободить от оплаты ЖКУ многодетные семьи. Кто сможет претендовать на льготы в случае, если эти меры будут приняты, — в материале «Вечерней Москвы».

При оплате гражданами коммунальных услуг предполагается полная отмена комиссии банков, для управляющих компаний будет установлен максимальный размер комиссии в 0,1 процента.

Согласно инициативе, людям старше 65 лет будут компенсировать 70 процентов от стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Еще одна из инициатив предполагает полное субсидирование платы за коммунальные услуги семьям с тремя детьми и более. Предлагается также предоставить субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в которых есть безработные.

Пени за просрочку платежей могут отвязать от ключевой ставки, установленной Центробанком. Как именно теперь будет рассчитываться размер пени, еще предстоит решить. На данный момент в случае, если просрочка составляет от месяца до трех, за каждый день просрочки начисляется штраф в размере 1/300 от ставки ЦБ (сейчас она составляет 20 процентов). Если просрочка превышает три месяца, размер ежедневного штрафа — 1/130 от ключевой ставки.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила «Известиям» о том, что соответствующие инициативы уже направлены в Минстрой и скоро будут рассмотрены в кабмине.

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