Детский сад на 200 мест в Ховрине введут в эксплуатацию до конца года

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Левобережная, владение 4 Карта всех событий

Детский сад на 200 мест на севере Москвы введут в эксплуатацию в этом году. Об этом в четверг, 10 марта, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Строительство ведет АНО «РСИ» на улице Левобережная, владение четыре и четыре «а» в районе Ховрино. Каркас здания уже готов, строители приступили к внутренней отделке, полным ходом идет укладка настенной и напольной плитки, — уточнил он.

Загрутдинов также добавил, что на данный момент ведется строительство 30 объектов образования за счет городского бюджета, в 2022 году планируется завершить возведение трех школ и пяти учебных корпусов, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Детский сад на 200 воспитанников в составе жилого комплекса «Румянцево-Парк» в Новой Москве введут в эксплуатацию. Уточняется, что на следующем этапе объект передадут в собственность столицы. Дошкольное образовательное учреждение возвели на улице Родниковой. Его общая площадь достигла более 2,8 тысячи квадратных метров. Всего в учреждении будут предусмотрены восемь детских групп.