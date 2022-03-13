Депутат Госдумы: Зеленский утратил контроль над Украиной

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент Украины Владимир Зеленский окончательно утратил контроль над страной. Такое мнение высказал в воскресенье, 13 марта, депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет.

— Зеленский утратил контроль над ситуацией в стране. Ситуация сложилась катастрофическая. Формирования националистов фактически взяли власть в регионах в свои руки и живут отдельной жизнью, — заявил он.

По словам Шеремета, из-за сложившейся ситуации особенно страдают мирные жители Украины, а политика Зеленского только множит жертвы как среди них, так и среди военных с обеих сторон.

— Зеленский ничего не делает, чтобы остановить кровопролитие, а лишь подливает масла в огонь, — цитирует депутата РИА Новости.

До этого участвующий в переговорах России и Украины советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что в переговорах наметилось движение к компромиссу.

По его словам, стороны обсуждают множество разнообразных предложений, которые, в частности, касаются прекращения огня и вывода войск. Он также отметил, что российская сторона стала «более активно» смотреть на конфликт.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.