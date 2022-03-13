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В офисе Зеленского сообщили о движении Украины и России к компромиссу

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
В офисе Зеленского сообщили о движении Украины и России к компромиссу
Фото: president.gov.ua

В переговорах между Россией и Украиной наметилось движение к компромиссу. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил участвующий в переговорах советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По его словам, стороны обсуждают множество разнообразных предложений, которые, в частности, касаются прекращения огня и вывода войск. Он также отметил, что российская сторона стала «более активно» смотреть на конфликт.

— Но еще какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100 процентов понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина, — заявил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что все предложения пока что находятся в условных группах и обговариваются. Однако, как только стороны достигнут взаимного удовлетворения в этих вопросах, будет назначен четвертый раунд переговоров. Это может произойти в ближайшие пару дней.

Кроме того, Подоляк сообщил, что Украина ожидает от РФ компенсации за нанесенный во время военной операции ущерб и гарантии безопасности, передает газета «Комперсантъ».

7 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания России от третьего раунда переговоров с Украиной не оправдались. Он добавил, что Москва поставила ребром вопрос о гуманитарных коридорах.

Мединский заключил, что Россия рассчитывала на подписание протокола, но этого сделать не удалось. В свою очередь член делегации Украины, советник главы офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что по вопросам перемирия, прекращения огня и окончания боевых действий существенных результатов нет.

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