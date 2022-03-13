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Появились кадры из квартиры на востоке Москвы, где был найден труп ребенка

Евгений Белоусов

Происшествия
Появились кадры из квартиры на востоке Москвы, где был найден труп ребенка
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Средняя Первомайская улица Карта всех событий

Московская прокуратура опубликовала в воскресенье, 13 марта, кадры из квартиры, где был найден труп ребенка с ножевыми ранениями.

В квартире жилого дома на Средней Первомайской улице утром было найдено тело мальчика 2019 года рождения. На момент происшествия в квартире с погибшим ребенком находилась его мать. Сейчас столичная прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшей трагедии.

Кадры из квартиры были опубликованы в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

До этого сообщалось, что пьяный мужчина бутылкой проломил голову подростку на проспекте Мира в Москве. Школьника госпитализировали с ушибом головного мозга и закрытым переломом лобной кости.

9 марта стало известно, что следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте обвиняемого в покушении на убийство двух подростков на западе столицы.

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