Миллионное пожертвование Леонардо Ди Каприо украинской армии оказалось фейком

Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» / Paramount Pictures, 2013

Информация о том, что звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо пожертвовал огромную сумму украинским вооруженным силам оказалась ложной. Стало известно, что актер отправил деньги в крупные фонды, которые занимаются поддержкой беженцев с Украины.

Это подтверждают сразу несколько источников, в том числе журналист CNN Дейл Дэниел, который занимается проверкой фактов и разоблачением фейков, а также Международный вышеградский фонд.

Уточняется, что Ди Каприо перевел средства в фонды IRC, CARE, Save The Children, UNHCR, а не армии.

— У нас нет никакой информации или записей о том, что Леонардо Ди Каприо пожертвовал Украине деньги через наш фонд, — говорится в официальном заявлении Фонда, который западные СМИ называли конечной точкой транша.

Издание People со ссылкой на источник, близкий Ди Каприо, уточняет, что актер не разглашает сумму пожертвования.

— Предыдущие сообщения о том, что актер пожертвовал десять миллионов долларов на нужды Вооруженных сил Украины и что Ди Каприо имеет семейные связи с Украиной, не соответствуют действительности, — цитирует заметку американского журнала Пятый канал.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.