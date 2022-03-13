Глава МИД Турции заявил, что Путин не против встречи с Зеленским

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что не против встречи с Владимиром Зеленским. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что турецкая сторона способствует встрече лидеров России и Украины.

— В принципе, Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи... Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии, — приводит слова Чавушоглу РИА Новости.

До этого глава МИД Турции заявил, что страна не будет присоединяться к санкциям Запада против России. Он также подчеркнул, что Турция остается верна своей позиции — санкции против РФ не смогут решить проблему.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.