США пригрозили Китаю «последствиями» в случае помощи России

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Соединенные Штаты Америки предупредили Китай о «последствиях» в случае, если Пекин предпримет попытки помочь РФ компенсировать убытки от санкций со стороны Запада. Об этом в воскресенье, 13 марта, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

По его словам, Америка пристально следит за тем, какую поддержку Китай оказывает России.

— Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери (от западных санкций), — цитирует Салливана РИА Новости.

Советник американского лидера уточнил, что подобные попытки повлекут последствия для КНР.

При этом он не стал отвечать на вопрос, намерены ли США ввести рестрикции по отношению к Китаю, если тот все же окажет экономическую помощь России.

До этого глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что новые санкции Евросоюза против России вступят в силу уже 13 марта. Он подчеркнул, что этот пакет санкций сейчас согласовывают послы в ЕС. В него, в частности, войдет запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

Введение санкций в отношении РФ происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Через несколько дней после этого Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.