Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

США пригрозили Китаю «последствиями» в случае помощи России

Анастасия Колоскова

Политика
США пригрозили Китаю «последствиями» в случае помощи России
Фото: Официальный сайт Белого дома

Соединенные Штаты Америки предупредили Китай о «последствиях» в случае, если Пекин предпримет попытки помочь РФ компенсировать убытки от санкций со стороны Запада. Об этом в воскресенье, 13 марта, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

По его словам, Америка пристально следит за тем, какую поддержку Китай оказывает России.

— Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери (от западных санкций), — цитирует Салливана РИА Новости.

Советник американского лидера уточнил, что подобные попытки повлекут последствия для КНР.

При этом он не стал отвечать на вопрос, намерены ли США ввести рестрикции по отношению к Китаю, если тот все же окажет экономическую помощь России.

До этого глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что новые санкции Евросоюза против России вступят в силу уже 13 марта. Он подчеркнул, что этот пакет санкций сейчас согласовывают послы в ЕС. В него, в частности, войдет запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

Введение санкций в отношении РФ происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Через несколько дней после этого Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Читайте также:
Россия США Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настала весна духовная — время покаяния

Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян

Важно остаться людьми

Ян Арт
Ян Арт

Перейдем на китайскую платежную систему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если друг оказался вдруг

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столкновение цивилизаций

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит спорить, кто важнее

Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Все мнения
О проекте