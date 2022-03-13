Глава МИД Франции рассказал о новых санкциях ЕС против России

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Новые санкции Евросоюза против России вступят в силу уже 13 марта. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

— В настоящий момент готовится новый пакет санкций, который должен быть введен с сегодняшнего дня, — заявил он.

Ле Дриан подчеркнул, что этот пакет санкций сейчас согласовывают послы в ЕС. В него, в частности, войдет запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, передает радиостанция France Inter.

11 марта Великобритания ввела санкционные меры в отношении 386 российских депутатов, которые проголосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России. Он уточнил, что Вашингтон понимает неспособность Брюсселя поддержать данную меру. В тот же день Боррель заявил, что ЕС не будет вслед за США отказываться от импорта энергоносителей из России.

Введение санкций в отношении РФ происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Через несколько дней после этого Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.