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«Одноклассники» зафиксировали рост активности блогеров и увеличение числа популярных лидеров мнений

Анастасия Колоскова

Общество
«Одноклассники» зафиксировали рост активности блогеров и увеличение числа популярных лидеров мнений
/ Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Социальная сеть «Одноклассники» зафиксировала рост активности блогеров и увеличение числа популярных лидеров мнений. Об этом в четверг, 17 марта, заявили в пресс-службе соцсети.

Так, с начала марта к соцсети присоединились более 50 знаменитостей и инфлюенсеров. Только за последнюю неделю «Одноклассники» увеличили охват системы продвижения известных личностей в два с половиной раза.

В первые две недели марта пользователи соцсети начали активнее подписываться на страницы звезд. Так, недельный прирост за последние дни вырос на 170 процентов по сравнению с первой неделей месяца. Общая аудитория профилей и групп знаменитостей превысила 8 миллионов подписчиков.

Соцсеть приняла дополнительные меры поддержки популярных пользователей: оперативную верификацию профилей и групп, консультации по ведению блога и дополнительную поддержку для новых и активных аккаунтов.

В число новых инфлюенсеров соцсети вошли Анатолий Цой, Александр Незлобин, Алексей Ягудин, Ольга Кузьмина, Кирилл Сарычев и другие.

«Одноклассники» зафиксировали рост активности блогеров и увеличение числа популярных лидеров мнений Фото: Пресс-служба соцсети Одноклассники

Продолжают публиковать контент на своих страницах такие звезды, как Ольга Бузова, Нюша, Юлия Высоцкая, Илья Варламов, Сергей Безруков и другие.

Также «Одноклассники» зафиксировали прирост подписчиков во всех официальных группах: СМИ и телеканалов, музеев и театров, НКО и коммерческих брендов. Их число увеличилось на 56 процентов по сравнению с первой неделей марта.

До этого директор по стратегическим коммуникациям компании «Одноклассники» Сергей Томилов сообщил, что блогерам, которые пришли в соцсеть и хотят быть в топе рекомендаций, стоит помнить о мультиформатном контенте и частоте публикаций.

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