Голикова рассказала об одобрении мер по поддержке занятости

Фото: Пресс-служба Госдумы

Ряд первоочередных мер в части поддержки занятости одобрен в России. Об этом в четверг, 17 марта, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании в рамках VI Санкт-Петербургского Международного форума труда.

— На этом этапе основная поддержка — предприятиям, которые сейчас перенастраивают свою работу, — заявила она.

По словам Голиковой, региональные планы восстановления занятости населения должны быть составлены в кратчайшие сроки. Они уже были обговорены с главами регионов. Вице-премьер также поручила обеспечить «бесшовный переход» с работы на работу при возникновении угрозы увольнения.

— Мы должны начинать работать с гражданином не после того, как он потерял работу, а с самых первых дней возникновения угрозы увольнения. Такие полномочия службам занятости будут даны, — цитирует ее РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что правительство готовит меры по занятости в ответ на отказ от работы западных компаний в России.

9 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти разработали план действий, который поможет стабилизировать экономику в условиях санкций. По его словам, правительство предлагает освободить россиян, которые имеют банковские вклады на сумму более миллиона рублей, от НДФЛ с процентов по ним за текущий и прошлый годы.