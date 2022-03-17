Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Голикова рассказала об одобрении мер по поддержке занятости

Евгений Белоусов

Экономика
Голикова рассказала об одобрении мер по поддержке занятости
Фото: Пресс-служба Госдумы

Ряд первоочередных мер в части поддержки занятости одобрен в России. Об этом в четверг, 17 марта, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании в рамках VI Санкт-Петербургского Международного форума труда.

— На этом этапе основная поддержка — предприятиям, которые сейчас перенастраивают свою работу, — заявила она.

По словам Голиковой, региональные планы восстановления занятости населения должны быть составлены в кратчайшие сроки. Они уже были обговорены с главами регионов. Вице-премьер также поручила обеспечить «бесшовный переход» с работы на работу при возникновении угрозы увольнения.

— Мы должны начинать работать с гражданином не после того, как он потерял работу, а с самых первых дней возникновения угрозы увольнения. Такие полномочия службам занятости будут даны, — цитирует ее РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что правительство готовит меры по занятости в ответ на отказ от работы западных компаний в России.

9 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти разработали план действий, который поможет стабилизировать экономику в условиях санкций. По его словам, правительство предлагает освободить россиян, которые имеют банковские вклады на сумму более миллиона рублей, от НДФЛ с процентов по ним за текущий и прошлый годы.

Читайте также:
Татьяна Голикова Россия Занятость
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дружеская беседа

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Александр Лосото
Александр Лосото

На что способна фарминдустрия

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гречка, сэр! Давайте выдохнем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ненавидеть разрешено?

Все мнения
О проекте