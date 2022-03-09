Песков: Приоритетом правительства является поддержка занятости

Фото: Администрация президента РФ

Правительство готовит меры по занятости в ответ на отказ от работы западных компаний в России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 9 марта.

— Правительство этим занимается. Это приоритетный вопрос — безработица и антикризисные меры на рынке труда, — сказал чиновник.

Кабмин, выразил уверенность Песков, вскоре объявит о новых мерах, отмечает РГ.

9 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти разработали план действий, который поможет стабилизировать экономику в условиях санкций. По его словам, правительство предлагает освободить россиян, которые имеют банковские вклады на сумму более миллиона рублей, от НДФЛ с процентов по ним за текущий и прошлый годы.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже ввели. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».