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Автоэксперт объяснил, когда можно менять зимнюю резину на летнюю

Ирина Игнатенко

Общество
Автоэксперт объяснил, когда можно менять зимнюю резину на летнюю
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Менять зимнюю резину на летнюю можно только при устойчивой плюсовой среднесуточной температуре, иначе поездки могут стать очень рискованными. Такое мнение высказал автоэксперт, член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто.

Он отметил, что в настоящее время проводить замену преждевременно, так как в ночное время наблюдаются заморозки, а дневная температура колеблется от плюсовых значений до слабых минусовых.

— Переход через ноль — это самое опасное время. Когда ночью заморозки, а днем плюсовая температура, это значит, что утром и вечером образуется гололед, это очень опасно. И именно зимняя резина в это время помогает, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что в столичном регионе для «переобувания» автомобиля лучше дождаться начала апреля, когда среднесуточная температура превысит отметку в плюс пять-семь градусов.

До этого автоэксперт Петр Баканов рассказал «Вечерней Москве», что зимой цены на летнюю резину заметно ниже, чем в сезон. При этом логичнее покупать новый комплект ближе к лету, если автовладельцу негде его хранить.

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