Астролог назвал три женских имени, обладательницы которых склонны к изменам

Кадр из сериала Измены

Имена, по мнению астрологов, могут многое сказать об их обладателях. Эксперт по звездам Артемий Никара рассказал, обладательницы каких имен больше остальных склонны к изменам.

— На первом месте у нас Анастасия. Очень непостоянные особы, мечтают об идеальном принце на белом коне, но не знают, что он должен из себя представлять. Подобное мышление толкает ее на постоянные знакомства и эксперименты, — пояснил эксперт.

«Заслуженное» серебро Никара присудил обладательницам имени Ксения. Они с легкостью могут завести роман «на стороне», флиртовать с коллегами и друзьями второй половинки и изменить своей любви при первой возможности.

Третье место занимают девушки, которых зовут Жанна. По словам астролога, обладательницы этого имени хрупкие и скромные на первый взгляд, обожают сводить мужчин с ума. Ей важно находиться в компании нескольких мужчин одновременно, передает Пятый канал.

Обладатели некоторых мужских имеют большую предрасположенность к адюльтеру, чем другие. 16 марта эзотерик назвал три мужских имени, обладатели которых склонны к изменам.