Диетолог объяснила, почему нужно прекратить закупаться сахаром впрок

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Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша посоветовала россиянам остановиться с массовыми закупками сахара. Она отметила, что продукт не является жизненно необходимым, а его частое употребление приводит к набору лишнего веса.

— Это пустые траты денег не на ту еду. Нам нужно набирать энергию не из сахара, а из сложных углеводов: те же самые фрукты, цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб. Безопасная норма потребления сахара в день на человека — для женщин 30–40 граммов, для мужчины 50 граммов, — рассказала она в комментарии Life.ru.

Она подчеркнула, что чрезмерное употребление сладкого негативно скажется на состоянии печени, зубов, костной системы, а также увеличит риск появления лишнего веса.

Эксперт обратила внимание и на хранение товара. Если упаковка открыта, а в квартире влажно, то сахар может отсыреть и собраться комками.

В свою очередь независимый эксперт Алексей Кричевский добавил, что скупают сахар в больших количествах чаще всего пожилые люди. Они привыкли, что в сложные времена всегда возникает дефицит продуктов. Эксперт призвал россиян не совершать подобные покупки впрок, так как проблем с наличием сахара не будет, передает «Царьград».

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет цепочку поставок сахара (от изготовителей продукта до магазинов) для недопущения задержки отгрузок.