Ранее судимый мужчина обокрал магазин на востоке Москвы

Фото: depositphotos

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Злоумышленник похитил несколько бутылок с химическими средствами из магазина на востоке Москвы. Об этом в четверг, 17 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию с заявлением обратился сотрудник магазина на шоссе Энтузиастов. Мужчина сообщил, что неизвестный украл химические средства для автомобилей из торгового зала.

Общая сумма похищенного составила 2974 рубля.

Вскоре участковый по подозрению в совершении преступления задержал 35-летнего ранее судимого приезжего.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

16 марта стало известно, что сотрудник одного из столичных магазинов похитил из кассы более 40 тысяч рублей.