Андрей Бочкарев: Длина перспективной Бирюлевской линии метро составит 21 километр

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Протяженность Бирюлевской линии московского метро составит 21 километр, она будет включать десять станций, в том числе три пересадочные. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Длина Бирюлевской линии метро составит 21 километр, на ней разместятся десять станций. Сейчас ведется проектирование подготовительного и основного этапов участка от станции «ЗИЛ» до станции «Кленовый бульвар», — рассказал заммэра, добавив, что идут процедуры для определения подрядчиков.

Андрей Бочкарев отметил, что станции на будущей ветке носят рабочие названия «Остров мечты», «ЗИЛ», «Кленовый бульвар», «Москворечье», «Батюнино», «Кавказский бульвар», «Липецкая», «Хлебная», «Загорье» и «Бирюлево».

По его словам, завершение строительства линии запланировано на 2026 год.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в свою очередь, добавил, что проект предполагает также строительство электродепо «Бирюлево» и две соединительные линии — с депо и Замоскворецкой веткой.

— На будущей станции «Остров мечты» появится пересадка на действующую станцию «Технопарк» зеленой ветки. Кроме того, будут созданы две пересадки на строящиеся линии: со станции «Кленовый бульвар» — на Большую кольцевую и со станции «ЗИЛ» — на Троицкую линию, — пояснил он.

Руководитель холдинга уточнил, что архитектурный облик станций «Загорье» и «Остров мечты» выберут на открытом архитектурном конкурсе, который стартовал при поддержке столичного правительства и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Ввод Бирюлевской линии позволит улучшить транспортное обслуживание юга и юго-востока столицы. Радиальная ветка будет проходить по семи районам — Нагатинского Затона, Даниловского, Москворечья-Сабурова, Бирюлева Западного, Бирюлева Восточного, Царицына и Печатников.

До этого главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что в столице стартовал конкурс на архитектурный облик станций «Загорье» и «Остров мечты» Бирюлевской линии метро.