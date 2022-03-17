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Эксперт объяснил, чем грозит отказ иностранных фармкомпаний от исследований в России

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, чем грозит отказ иностранных фармкомпаний от исследований в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Pfizer, Lilly, Sanofi, MSD решили отказываться от новых клинических исследований лекарств в России, сообщают СМИ. Вред для российского рынка лекарств от такого решения в беседе с «Вечерней Москвой» оценил эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

— Ничем нам это особенно не грозит. Клинические исследования, как правило, пролонгированы во времени. Скорее всего, речи о том, чтобы приостановить те исследования, которые сейчас ведутся, не пойдет — только о запуске новых этапов исследований, — отметил специалист.

По словам эксперта, препараты, исследуемые на данный момент, даже при нормальных условиях появились бы на рынке в пределах трех-пяти лет. За этот период времени ситуация должна нормализоваться, а компании — одуматься и вернуться к проведению клинических исследований в обычном формате, заметил собеседник «ВМ».

Отказ от исследований может быть вызван проблемами с доставкой, отметил специалист.

— В основном эта мера, насколько я могу судить, связана с определенными логистическими сложностями, которые сейчас наблюдаются в отношении поставок образцов, результатов проведенных анализов. Но подается это все в формате мер санкционного давления, — рассказал эксперт.

Несмотря на это, зарубежные лекарства в России появляться будут, уверен Беспалов: компании-разработчики не хотят потерять возможность продавать свои продукты и заморозить инвестиции, которые уже вложены в их разработку.

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