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Приезжий украл у московского курьера велосипед стоимостью более 10 тысяч рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Приезжий украл у московского курьера велосипед стоимостью более 10 тысяч рублей
Фото: Pixabay
Россия, Москва, улица Академика Скрябина Карта всех событий

Незнакомец украл у курьера велосипед на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 17 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

В полицию с заявлением обратился мужчина, работающий курьером службы доставки. Он рассказал, что неизвестный человек похитил его велосипед на улице Академика Скрябина. Стоимость похищенного составила 17 800 рублей.

Позже сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого — им оказался 34-летний приезжий из другого города, имеющий несколько судимостей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

14 марта в полицию обратился еще один курьер службы доставки с заявлением об угоне велосипеда в районе Выхино-Жулебино.

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