Газопровод в столичном районе Строгино реконструируют

Фото: Пресс-служба Мосгаза

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила реконструкцию газопровода в столичном районе Строгино. Об этом в четверг, 17 марта, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Уточняется, что речь идет о газопроводе высокого давления, расположенном на улицах Маршала Прошлякова, Маршала Воробьева и 2-й Лыковской (Луч 6, Щукинский ввод) и СЗАО.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, реконструкция обусловлена большим сроком эксплуатации. Протяженность газопровода составляет 6,8 километра. Проект предусматривает прокладку электрокабелей протяженностью 1,1 километра. Общая площадь проектируемой территории составляет чуть менее 29 гектаров.

Анастасия Пятова добавила, что реконструируемый газопровод обеспечивает подачу газа на газорегуляторном пункте (ГРП) «Щукино», от которого газ поступает в коммунальные и жилые объекты в СЗАО, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что специалисты завершили первый этап модернизации Щукинского газопровода в Москве, протяженность которого составляет порядка 3,5 километра.