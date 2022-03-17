Терапевт пояснил, у кого может не сформироваться иммунный ответ после прививки от COVID-19

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что иммунитет пожилых людей, а также пациентов с иммунодефицитом и онкологией не всегда реагирует на прививку от коронавируса. Таким людям необходимо проверять антитела и проходить ревакцинацию.

— Люди 60+ во всем мире считаются группой риска, поскольку некоторые из них могут не ответить на вакцину. Это так называемые неответчики. То есть им ввели дозу, даже две, а у них уровень антител практически не изменился. Таким людям просто показана ревакцинация, потому что, по тем данным, которые у нас сегодня есть, мы видим, что даже неответчики на 3–4 дозу отвечают довольно неплохо, — рассказал он в комментарии Москве 24.

Подобная реакция связана с особенностями функционирования иммунитета в этой возрастной группе. Ему нужно несколько раз получить материал, чтобы он среагировал соответствующим образом.

Кроме пожилых людей, в группе риска находятся граждане с иммунодефицитом и те, кто принимает влияющие на иммунитет препараты, например онкопациенты. Они могут не среагировать на вакцинацию, так как иммунитет задавлен лекарственными препаратами.

Все перечисленные категории граждан должны посоветоваться с врачом, чтобы выбрать наилучший момент для вакцинации.

В стране постепенно отменяются ковидные ограничения, так как заболеваемость снижается. Так, например, работа заведений общественного питания в Хабаровском крае продлена до часу ночи, а социальные учреждения вышли с закрытого режима работы, передает argumenti.ru.

Ранее в беседе с «Вечерней Москвой» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил, что «омикрон» станет последним штаммом коронавирусной инфекции.