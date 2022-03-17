Загрутдинов: Детско-взрослая поликлиника будет возведена в районе Молжаниновский в 2022 году

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Синявинская улица Карта всех событий

В Молжаниновском районе в 2022 году появится детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену. Об этом в четверг, 17 марта, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В здании удастся разместить детскую поликлинику на 120 посещений в смену, взрослую поликлинику на 200 посещений в смену, женскую консультацию на 100 посещений в смену и пост скорой медицинской помощи на две машиноместа, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— Детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену введут в эксплуатацию в этом году в районе Молжаниновский по адресу улица Синявинская, владение 13. Общий процент строительной готовности — 58 процентов. Строители завершили монтаж окон и витражей, идет монтаж фасада и черновая отделка, — рассказал Загрутдинов.

Ранее глава Департамента рассказал, что в Можайском районе Москвы строят и проектируют восемь домов по программе реновации жилищного фонда. По его словам, сейчас на стадии строительства находятся шесть объектов.

Также стало известно, что в 2022 году на северо-востоке столицы собираются ввести в эксплуатацию ​физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с крытым бассейном.