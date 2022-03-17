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В Хамовниках ограничат движение транспорта и закроют часть парковок

Араз Салехов

Город
В Хамовниках ограничат движение транспорта и закроют часть парковок
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С 18 марта до окончания мероприятия в районе стадиона Лужники на части прилегающих улиц перекроют движение, а также временно ограничат парковку машин. Об этом сообщил Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что также закрыли парковку со шлагбаумом на Хамовническом валу.

— Просим водителей ознакомиться с перекрытиями и планировать маршрут заранее. Будьте внимательны и смотрите на знаки, — говорится в сообщении.

В Хамовниках ограничат движение транспорта и закроют часть парковок Фото: Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский 13 марта сообщил о появлении бесплатной автостоянки почти на 40 парковочных мест в Останкинском районе (СВАО). На данном этапе ограждения и некапитальный объект были демонтированы.

В столичном Дептрансе сообщили о тестировании сервиса по оплате парковок «Метро Москвы». Оно началось в феврале 2022 года на открытых парковках города. Более того, в «Метро Москвы» можно производить покупку абсолютно любых билетов на «Тройку», междугородние и международные автобусы, подключиться к Face Pay, строить любые маршруты на метро, МЦК, МЦД и городской карте, а также выбирать свободный вагон метро.

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