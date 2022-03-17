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МИД: Украина злоупотребила юрисдикцией Международного суда ООН

Араз Салехов

Общество
МИД: Украина злоупотребила юрисдикцией Международного суда ООН
Фото: МИД РФ

Россия считает, что Украина злоупотребила юрисдикцией Международного суда, обратившись с иском против Москвы. Об этом в четверг, 17 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ведомстве добавили, что западные страны поддержали украинских властей в организации беспрецедентного давления на Суд.

— Обратившись с иском в Международный Суд по Конвенции о предотвращении геноцида и наказании за него, Украина явно злоупотребила его юрисдикцией. По данному конкретному иску Суд юрисдикцией не располагает, и мы продолжим отстаивать этот объективный факт, — говорится в комментарии.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Россия должна незамедлительно завершить военную спецоперацию на Украине. При этом председатель суда Джоан Донохью сообщила, что суд требует остановить спецоперацию, «целями и задачей которой заявлено предупреждение и наказание предполагаемого геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

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