Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд назначил 19 лет колонии мужчине, готовившему теракт в Московском регионе

Елена Самойлова

Происшествия
Суд назначил 19 лет колонии мужчине, готовившему теракт в Московском регионе
Фото: СК РФ

Суд приговорил 21-летнего гражданина СНГ к 19 годам лишения свободы за подготовку к теракту. Об этом в четверг, 17 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, а последующие 16 — в исправительной колонии строгого режима, — заявила Врадий.

По ее словам, подсудимый вступил в запрещенную в РФ террористическую организацию. Вербовщик отправлял молодому человеку видеоролики, через которые осуществлялось обучение по изготовлению взрывных устройств. Кроме того, обвиняемый осуществлял финансирование данной организации.

В июне 2021 года он разрабатывал план по подготовке теракта, также сделал заготовку взрывного устройства. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя и террористический акт удалось предотвратить.

Суд назначил 19 лет колонии мужчине, готовившему теракт в Московском регионе Фото: СК РФ

По словам представителя ведомства, в рамках расследования было проведено более 20 допросов, осмотрены места жительства и работы мужчины, а также установлена конспиративная квартира, куда он планировал перевезти изготовленное взрывное устройство.

— Изъяты мобильные телефоны и другая техника, а также заготовка самодельного взрывного устройства и предметы, предназначенные для ее изготовления. Изучена детализация телефонных переговоров подсудимого, а также получена информация о движении денежных средств по его банковским счетам. Получены заключения судебно-медицинской, психолого-психиатрической, взрывотехнических и генетической экспертиз, — добавила Врадий.

В декабре 2021 года россиянина приговорили к 11 годам колонии за аналогичные действия и подготовку к терактам в столице.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в Российской Федерации в 2021 году не допустили ни одного теракта. Подведя итоги за год, в НАК отметили, что в России за этот период были нейтрализованы 23 бандита, в том числе 4 главаря группировок. Силовики задержали 312 боевиков и 821 пособника.

Читайте также:
Следственный комитет Терроризм Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дружеская беседа

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Александр Лосото
Александр Лосото

На что способна фарминдустрия

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гречка, сэр! Давайте выдохнем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ненавидеть разрешено?

Все мнения
О проекте