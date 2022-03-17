Суд назначил 19 лет колонии мужчине, готовившему теракт в Московском регионе

Фото: СК РФ

Суд приговорил 21-летнего гражданина СНГ к 19 годам лишения свободы за подготовку к теракту. Об этом в четверг, 17 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, а последующие 16 — в исправительной колонии строгого режима, — заявила Врадий.

По ее словам, подсудимый вступил в запрещенную в РФ террористическую организацию. Вербовщик отправлял молодому человеку видеоролики, через которые осуществлялось обучение по изготовлению взрывных устройств. Кроме того, обвиняемый осуществлял финансирование данной организации.

В июне 2021 года он разрабатывал план по подготовке теракта, также сделал заготовку взрывного устройства. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя и террористический акт удалось предотвратить.

Фото: СК РФ

По словам представителя ведомства, в рамках расследования было проведено более 20 допросов, осмотрены места жительства и работы мужчины, а также установлена конспиративная квартира, куда он планировал перевезти изготовленное взрывное устройство.

— Изъяты мобильные телефоны и другая техника, а также заготовка самодельного взрывного устройства и предметы, предназначенные для ее изготовления. Изучена детализация телефонных переговоров подсудимого, а также получена информация о движении денежных средств по его банковским счетам. Получены заключения судебно-медицинской, психолого-психиатрической, взрывотехнических и генетической экспертиз, — добавила Врадий.

В декабре 2021 года россиянина приговорили к 11 годам колонии за аналогичные действия и подготовку к терактам в столице.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в Российской Федерации в 2021 году не допустили ни одного теракта. Подведя итоги за год, в НАК отметили, что в России за этот период были нейтрализованы 23 бандита, в том числе 4 главаря группировок. Силовики задержали 312 боевиков и 821 пособника.