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Южный вестибюль станции «Спортивная» работает только на вход

Араз Салехов

Город
Южный вестибюль станции «Спортивная» работает только на вход
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии метро работает только на вход. Об этом в пятницу, 18 марта, написали в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Ранее в социальных сетях появились видео с большим скоплением людей около ближайших к «Лужникам» станций метро и Московского центрального кольца (МЦК).

— Южный вестибюль станции «Спортивная» работает только на вход. Северный вестибюль работает в обычном режиме, — говорится в сообщении.

Ранее Дептранс сообщал, что вестибюли станции «Спортивная» Сокольнической линии временно работали только на выход.

Также стало известно, что с 18 марта остановки общественного транспорта у метро «Спортивная» и на Хамовническом Валу перестали функционировать. В связи с прекращением работы остановок изменились некоторые маршруты автобусов.

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что с 16 марта на станции «Кутузовской» МЦК заработала система, позволяющая оплачивать поездку с помощью биометрии.

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