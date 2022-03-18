Эстония объявила персонами нон грата троих дипломатов из России

Фото: depositphotos

Трое сотрудников посольства России в Эстонии якобы подрывали безопасность государства. Об этом заявили в пресс-службе эстонского МИД в пятницу, 18 марта.

— Сегодня, 18 марта, МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и вручил дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников посольства России с дипломатическим статусом объявлены персонами нон грата. Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Рейн Таммсаар, передавший дипломатическую ноту российскому послу, подчеркнул, что деятельность указанных лиц нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, и поэтому они должны покинуть Эстонию в течение 72 часов, — говорится в сообщении.

Таммсаар подчеркнул, что Эстония продолжит использовать все меры для поддержки Украины, отмечается на сайте МИД.

18 марта МИД Болгарии объявил десять российских дипломатов персонами нон грата. В тот же день правительство Польши сообщило о старте программы «дерусификации экономики».

Министерство иностранных дел Черногории объявило российского дипломата персоной нон грата 4 марта. Мотивом для высылки дипломата послужили его действия, «противоречащие Женевской конвенции». Позже в посольстве РФ подтвердили получение ноты о высылке посла.