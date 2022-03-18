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Суд отправил в СИЗО мужчину, избившего маленькую дочь и сожительницу водопроводным ключом

Елена Самойлова

Происшествия
Суд отправил в СИЗО мужчину, избившего маленькую дочь и сожительницу водопроводным ключом
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Кусковская улица Карта всех событий

Суд арестовал обвиняемого в попытке убийства и жестоком обращении с ребенком. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

— Перовским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании 38-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в Telegram-канале Следственного комитета.

Преступление, о котором идет речь, произошло утром 11 февраля. Обвиняемый жестоко избил свою сожительницу в квартире на улице Кусковской.

Мужчина около десяти раз ударил ее разводным ключом по телу и голове. Кроме того, его ярость коснулась и шестимесячной дочери, которой он также нанес серьезные повреждения.

Соседи пары услышали крики о помощи и вызвали полицию. Женщина и ребенок были госпитализированы, им была оказана необходимая помощь.

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