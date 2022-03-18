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Песков объяснил причину обрыва трансляции выступления Путина в «Лужниках»

Иван Юминов

Общество
Песков объяснил причину обрыва трансляции выступления Путина в «Лужниках»
Фото: Администрация президента РФ

Трансляция выступления президента России Владимира Путина на митинге в «Лужниках» оборвалась из-за технических неполадок. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 18 марта.

— Это было вызвано техническим сбоем на сервере, — сказал чиновник.

Полное выступление главы государства повторили спустя минуту после этого, приводит слова Пескова РИА Новости.

18 марта Путин приехал на митинг-концерт в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма. Мероприятие стартовало в 15:00 на большой спортивной арене «Лужники».

Участие в нем, по данным МВД, принимают более 203 тысяч человек: свыше 95 тысяч из них — на стадионе, и более 100 тысяч — рядом с ним. Концерт проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты России. Артистами значатся Тимати, Полина Гагарина, а также группы «Любэ» и «Руки Вверх».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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