Стало известно о возможной блокировке YouTube в России в ближайшие дни

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Ограничение доступа к YouTube в России можно ожидать в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пятницу, 18 марта.

— Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют... Я предполагаю это с высокой степенью вероятности, — сказал собеседник агентства.

Видеохостинг, по данным источника, должны были заблокировать еще на прошлой неделе. Однако Роскомнадзор отложил решение из-за введения мер против Instagram, уточнил он.

Блокировку, считает собеседник, отложили, чтобы было «не все сразу». Ограничение YouTube в России, по его словам, может произойти даже сегодня, отмечает РИА Новости.

14 марта адвокат Дмитрий Краснов заявил «ВМ», что вероятность блокировки YouTube в России является высокой. Блокируя каналы российских СМИ, видеохостинг, по сути, участвует в информационной войне против России, подчеркнул он.

При этом эксперт по продвижению в YouTube Винер Хафизов рассказал «ВМ», какие отечественные аналоги смогут заменить американский видеохостинг. По его словам, россияне привыкли к YouTube, а российские аналоги пока ему уступают.

Альтернативными площадками он назвал «Яндекс.Дзен» и Rutube. Способы зарабатывать в них есть, главное, чтобы была аудитория, заключил Хафизов.