Станция МЦК «Лужники» возобновила работу в штатном режиме

Фото: Михаил Терещенко / АГН Москва

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Лужники Карта всех событий

На станции «Лужники» Московского центрального кольца (МЦК) объявили о возобновлении своей работы в штатном режиме. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее сообщалось, что станция МЦК «Лужники» временно функционировала только на вход.

— Станция МЦК «Лужники» работает в штатном режиме, — отметили в Telegram-канале Дептранса Москвы.

До этого Telegram-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщал, что южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии метро работает только на вход.

Напомним, что сегодня на стадионе «Лужники» проходит концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В нем принимают участие президент России Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин.

В дептрансе города рассказали об ограничении движения транспорта на улицах Липецкая и Борисовские Пруды в связи с проведением дорожных работ и строительством инженерных сетей соответственно.