Дептранс: Столичный транспорт работает в штатном режиме на фоне рекордной загрузки «Лужников»

Фото: Анна Быкова

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Московский транспорт функционирует в штатном режиме в течение дня и во время концерта на стадионе «Лужники». Об этом в пятницу, 18 марта, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что за последние пять лет стадион не принимал такого большого числа посетителей. По его словам, даже во время чемпионата мира по футболу в 2018 году людей не было так много.

— Московский транспорт работает штатно и справляется с перевозкой посетителей концерта в «Лужниках». Мы отмечаем рекордное число пассажиров, приехавших на территорию спорткомплекса на метро, МЦК и наземном городском транспорте, — это почти 200 тысяч человек, — говорится в сообщении Telegram-канала Дептранса Москвы.

Ранее стало известно, что станция «Лужники» Московского центрального кольца (МЦК) возобновила свою работу в штатном режиме. Ранее сообщалось, что станция МЦК «Лужники» временно работает только на вход.

Напомним, что сегодня на стадионе «Лужники» проходит концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участниками события стали президент России Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин.