Украл сердце и украшения: москвичка лишилась более девяти миллионов рублей, доверившись ухажеру

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48-летняя жительница столицы познакомилась с молодым человеком, который предложил ей реализовать имеющиеся ювелирные изделия и дорогостоящие часы. Афера обернулась потерей крупной суммы денег. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, согласившись, женщина передала ему украшения, вскоре после этого кавалер перестал выходить на связь. Тогда влюбленная москвичка поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.

Нанесенный ущерб оценивается в сумму 9 миллионов 200 тысяч рублей.

Спустя некоторое время сотрудники полиции задержали 22-летнего приезжего из Волгограда и выяснили, что похищенное он успел сбыть в ломбарды.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

18 марта также сообщалось о том, что адвокат вымогал у сожительницы своего подзащитного 7,5 миллиона рублей, аргументировав свои просьбы тем, что при помощи этих денег он сможет повлиять на решения относительно обвинений и квалификаций действий подсудимого.