Сбербанк рекомендовал отказаться от обновления ПО из-за вирусов

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Владельцам смартфонов в настоящее следует время следует отказаться от обновления программного обеспечения (ПО) из-за рисков заражения устройств. Об этом заявили в пресс-службе Сбербанка в пятницу, 18 марта.

— Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Разработчикам банк посоветовал усилить контроль за использование внешнего исходного кода. При необходимости использования ПО, подчеркнули в Сбербанке, следует проверять скачанные файлы антивирусом, отмечает РИА Новости.

14 марта «ВМ» выяснила у экспертов, насколько опасно попадание данных в даркнет и как максимально обезопасить свои средства. Как отметил эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин, обычно данные карт попадают к мошенникам двумя путями.

По его словам, в даркнет «сливают» информацию по поводу карт либо сами сотрудники банков, либо люди, которые работают с недобросовестными сотрудниками банков. Специалист отметил, что для мошенников представляет интерес любая карта, на которой есть деньги.