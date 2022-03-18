ЦБ анонсировал возобновление торгов ОФЗ на Московской бирже

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Торги облигациями федерального займа (ОФЗ) возобновятся 21 марта на Московской бирже. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу, 18 марта.

— Чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте в период возобновления торгов, Банк России будет осуществлять покупки ОФЗ. Они будут проводиться в объемах, необходимых для предотвращения рисков для финансовой стабильности, — сказала руководитель регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что банк продаст портфель после стабилизации ситуации для нейтрализации влияния операции на денежно-кредитную политику, отмечается на сайте ЦБ.

9 марта «ВМ» поговорила с экспертами и попыталась понять, действительно ли страна находится на грани дефолта. Аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России. Пересмотр рейтинга эксперт прежде всего связывает с заморозкой части резервов ЦБ.

При этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал происходящее «периодом переосмысления», после которого все стабилизируется. Понижение рейтинга он связывает с методологией подсчета, которую используют рейтинговые агентства.